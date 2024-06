Die französische Theatertruppe Plasticiens volants macht es möglich: Eine 20 Meter hohe Riesenpuppe wird in Halle erwartet. Und vom 15. Juni an erst auf dem Marktplatz, dann an verschiedenen Orten der Stadt gefeiert.

Halle/MZ. - Ein Minister, ein Bürgermeister, ein Theaterchef, eine Bundeskulturstiftungsmitarbeiterin: Das ist – kulturbetrieblich – ein großer Bahnhof, der da am Freitagnachmittag vor dem halleschen Ratshof einer Kunstfigur bereitet wurde. Die Pressekonferenz galt der für Sonnabend, den 15. Juni, angekündigten Ankunft des Riesen Gulliver in Halle, einer 20 Meter hohen Puppe, gebaut von der französischen Theatertruppe Plasticiens volants. Gulliver ist großen Bahnhof gewohnt: „vom Ministerrat bis zur Kinderstube“ wurden einst seine von 1726 an von Jonathan Swift veröffentlichten „Reisen“ gelesen.

Alle für einen

Bald können sie leibhaftig erlebt werden. Und zum Auftakt kostenfrei! Mit einer mehrstündigen Show auf dem Markt wird der Gigant gefeiert, der sich jeweils an einem anderen Ort (Hallmarkt, Franckesche Stiftungen, Moritzburg, Saline, Salzgrafenplatz) in der Stadt aufhalten wird. Eine von Land, Bund und Stadt geförderte Aktion zum 70. Geburtstag des Puppentheaters Halle – eine Performance in Serie, nach dem Swift-Bestseller entworfen von dem Dessauer Schriftsteller Andreas Hillger, ausgeführt von allen Sparten der Bühnen Halle.

Und aus voller Lunge. Mit Händels Gulliver-zeitgenössischem „Hallelujah“ (1741) trat am Freitag der Opernchor unter Leitung von Frank Flade vor den Ratshof. Es folgten Grußworte unterm Zeltdach. Der hallesche Bürgermeister Egbert Geier (SPD) reimt: „Ob Norden, Süden, Osten, Westen / Halles Puppen sind die besten.“ Kulturminister Rainer Robra (CDU) verspricht: „Die großen Puppen werden mit den kleinen Menschen spielen. Das macht was mit uns allen.“ Die Vize-Pressechefin der Bundeskulturstiftung Tinatin Eppmann lobt die Bühne: „Das hallesche Puppentheater ist ein Global Player“.

Wo der Riese schläft

Applaus. Auch von Puppen-Chef Christoph Werner. Der sagt, dass am Dienstag die Plasticiens volants in Halle eintreffen, Gulliver (zusammengefaltet) am Mittwoch auf einem Lkw folgt, um am Sonnabend ab 18 Uhr auf dem Markt mit Heliumballons gefüllt zu werden. Ein Riesenspektakel, dem ab Dienstag vier Gulliver-Stücke folgen. Schlafen werde der Gast zum Sonntag auf dem Hallmarkt, „atmen und schnarchen“. Halle wird hören und sehen.

Programm der Festwoche: www.puppe70.de