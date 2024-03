Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Er steckt derzeit mitten in den Proben, erstmal noch ganz allein. Seit mehr als 40 Jahren ist Mike Kilian der Mann am Mikro bei Rockhaus, einer Band, die mit dem Album „I.L.D.“ einen Klassiker geschaffen hat, der bis heute nachklingt in Millionen Ohren. Im Gespräch mit Steffen Könau spricht der 63-Jährige über die Schwierigkeit, lauten Rock leise zu spielen, seine Entdeckungsfahrt in die eigene Vergangenheit und einen verwegenen Paris-Besuch im Lada, der zu einem frühen Ende seiner Band hätte führen können.