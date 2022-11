„Ab in den Wald – Into the Woods“ Musical von Stephen Sondheim wird zum Grimmschen Märchen-Spektakel in Halle

In Halles Opernhaus heißt es derzeit: „Ab in den Wald - Into the Woods“. Das Erfolgsmusical von Stephen Sondheim vereint in knapp drei Stunden den halben Märchenkosmos der Gebürder Grimm. Langweilig wird es trotz der Länge nicht. Wie schaurig, blutrünstig – aber auch anheimelnd es dort zugeht.