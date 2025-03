Halle/MZ. - In der Oper ist der Teufel los, es geht drunter und drüber. Zu allem Überfluss demonstriert das Publikum mit selbst gebastelten Plakaten: „Händel statt Handy!“ und „Ich will Operammergau“. Ein wahres Tollhaus, jedenfalls in Oliver Klöters Inszenierung von „Immer Ärger mit Mamma!“, die jetzt in Halle Premiere hatte.

