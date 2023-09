Was Werkleitz ausmacht: Ein Medienkunstverein, der in Halle beheimatet ist und Land wie Leute im Blick hat. Jetzt wird der 30. Geburtstag gefeiert.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

HALLE/MZ - Was das Besondere an der Werkleitz Gesellschaft ausmacht, was dieser in Halle beheimatete Verein eigentlich tut – sein Direktor Daniel Herrmann erklärt es so: „Wir haben ein Standbein, das ist die Arbeit mit jungen Filmemacherinnen und Filmemachern. Und wir haben vom Land Sachsen-Anhalt die Möglichkeit bekommen, uns drängenden gesellschaftlichen Fragen zu widmen.“ Letzteres, um im Bild zu bleiben, nennt Herrmann das Spielbein.