Die Sängerin Kerstin Ott ist in einer Pflegefamilie aufgewachsen. Am 1. März kommt sie nach Magdeburg. Die Redaktion hat mit ihr über ihr Leben, Auftritte und Musik gesprochen.

Kerstin Ott auf Tour 2024: Was verbindet die Sängerin mit Sachsen-Anhalt?

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Magdeburg. - Vor acht Jahren feierte Kerstin Ott ihren Durchbruch mit einem Lied, das inzwischen vermutlich jeder kennt: „Die immer lacht“. Inzwischen hat der Schlagerstar vier Studioalben und tausende Fans in ganz Deutschland. In diesem Jahr geht sie auf „Best Ott“-Tour. Dabei ist ein Stopp in Sachsen-Anhalt vorgesehen.