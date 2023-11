Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

BAD LAUCHSTÄDT/MZ. - Was, wenn ein Weltstar einen besonderen Geburtstag zu feiern – und gerade, wie in jedem Jahr um diese Zeit, in Bad Lauchstädt zu tun hat? Um so besser! Dann lädt man sich Gäste in den Kursaal ein und bittet zum öffentlichen Zuschauergespräch. So will es jedenfalls Kammersängerin Edda Moser halten, die an diesem Freitag 85 Jahre alt wird.