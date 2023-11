Neues Album, neue Tour: Die legendäre Punkband Fehlfarben spielt im Steintor-Varieté in Halle, als Vorband sind die halleschen Klabusterbären eingeladen.

HALLE/MZ. - Was ist heute noch Punk? Nähert man sich mit dieser feuilletonistisch anmutenden Frage dem Spätwerk der Punkband „Fehlfarben“, die sich 1979 in Düsseldorf gründeten, stößt man auf erhellende Einsichten. Nehmen wir das neue Album „?0??“: Wuchtig arbeitet es mit Ska- und New-Wave-Elementen, dreckiger Rock trifft auf moderne Synthesizer, geschickt erinnert man mit einem fiebrigen Uhrenticken an den großen Hit „Paul ist tot“.