HALLE/MZ. - Mit einem „Hallo“ geht es los. Den lässigen Zuruf gibt es als schriftliche Anrede also bereits seit Anfang der 1950er Jahre. „Hallo, guten Morgen, hast Du gut geschlafen?“ Das will die junge Schauspielerin Käthe Reichel (1926-2012) um 1951 von ihrem Chef, dem weltbekannten Dramatiker und Theater-Intendanten Bertolt Brecht (1898-1956) wissen. Er ist Anfang 50 und ein deutscher Theatergott. Sie ist Mitte 20, ein Arbeiterkind aus Berlin-Prenzlauer Berg, das Brecht 1950 für sein Berliner Ensemble engagierte.

Nicht einfach nur eine Schauspielerin. Alsbald ist die Hinterhof-Göre eine Geliebte Brechts. Deshalb will sie vieles wissen. Nicht nur, wie Brecht geschlafen hat. Sondern auch: „Was machst Du?“ Das notiert die Frau, während sie sich ein Frühstück bereitet, für das ihr der Meister die Zutaten beschafft hatte. Ihr gefällt das. „Ich kümmere mich immer gern um Dich“, schreibt sie, „aber ich hab auch gern, wenn Du Dich um mich kümmerst.“ Sie weiß, was sie will.

Ein Haus von Brecht

Dass Käthe Reichel, die zu den prägenden Persönlichkeiten des ostdeutschen Theaters und Films („Levins Mühle“, „Die Verlobte“) zählte, zu den letzten Brecht-Geliebten gehörte, hatte sie nie verheimlicht, ja, geradezu ausgestellt. Zuletzt in ihrem 2006 veröffentlichten Büchlein „Windbriefe an den Herrn b.b.“. Dem Liedermacher Wolf Biermann soll sie einmal ein Seidenhemd geschenkt haben, das Brecht gehörte. Ein Geschenk, das die erklärte Sozialistin später bereut haben soll.

Im märkischen Buckow lebte Reichel unweit von Brecht am Schermützelsee. Und zwar bis zuletzt in einem Haus, in dem sie auch starb, das ihr der Dichter geschenkt hatte, wozu sie ihn gedrängt hatte, wie der jetzt in der Literaturzeitschrift „Sinn und Form“ veröffentlichte Briefwechsel zwischen Reichel und Brecht belegt.

Insgesamt 99 aus den Archiven der Akademie der Künste gehobene Briefe, darunter 15, deren Sperrfrist erst jetzt ablief. 22 Briefe der Schauspielerin, 21 des Dichters, den die Reichel mit anderen Frauen teilen musste, aber kaum konnte. „Solchen menschlichen Regungen sind Klassiker, glaube ich, gar nicht zugänglich“: Mit diesem Reichel-Zitat ist der 30-seitige, von Helene Herold herausgegebene Briefwechsel-Auszug betitelt. Unterhaltung ist garantiert.

Kurz gefasst: Sie wollte ihn – und sie wollte ihn ganz. Er, verheiratet mit seiner Lebensfrau Helene Weigel, wollte sie auch, nur eben nicht durchweg und ausschließlich. Vor allem wollte Brecht seinen Frieden, seine schöpferische Freiheit. Also versuchte er, das Liebesverhältnis wie ein väterlicher Freund mit schriftlichen Lern- und Verhaltensregeln zu moderieren. Brecht, das ist der Verführer als Lehrer. Begehren plus Belehren. Epische Liebe, wenn man so will.

Begehren und Belehren

So verfasst Brecht „10 vorschriften“ – immer schreibt er klein – an die zur Kur weilende, offenbar öfter kranke Geliebte. „Praktische Vorschläge“ nennt er das, die zeigen, was der Dichter von einer Frau an seiner Seite erwartet:

„1 mach einen plan für den tag. 2 lern das lautespielen, so und soviel übung. so und so viel zum spass. 3 geh ein bisschen spazieren. sieh nicht nur die bäume und sträucher, sondern auch die leute an. 4 spiel ein bisschen schach, wenn partner da sind. 5 geh mit zu versammlungen. 6 schreib mir regelmäßig. über den fortgang der erholung, das gretchenstudium, die leute. 7 lern schreibmaschineschreiben, wenn möglich. 8 mach dir notizen über deine lektüre. 9 arbeite aus, wie du personen in deiner lektüre spielen würdest. 10 vermeide anstrengungen. Bring heraus, was dich anstrengt, alles.“

Genesung nach Plan, Leben nach Plan – nur in der Liebe gelingt das nicht immer. Auch wenn die Reichel beteuert, „ich bin nicht klug, aber ich werde klüger werden“. Tatsächlich geht es zu wie auf Hoher See. Sie beklagt, dass sie mit Brecht nicht umstandslos Kontakt halte könne. „Dass man Dir keinen Liebesbrief schreiben kann, all den törichten Unsinn“, das „ist schlimm“. Statt dessen begegne sie dem „Klassiker“, der „alles“ stets auf „produktive Folgerungen“ hin ausdeute. Um 1952 ist es zwischendurch aus: „Zeig dich nicht meinen Augen“, empfiehlt die enttäuschte Frau. Drei Jahre darauf schwärmt sie wieder: „Ich küsse Deine Augen, die kleine Narbe“ – und so fort. Wenn er schweigt, droht sie: „Ich mache Dich hin!“. Das kann auf Dauer nicht gut gehen. Um die Beziehung und sich selbst zu beruhigen, schlägt Brecht eine Verabredung vor. Er gibt sich Mühe. „liebe kattrin“, schreibt er, „nach alldem argen: wäre es nicht gut, wenn du mir alles gäbst, was du an freundlichkeit geben kannst und von mir alles nähmst, was ich an freundlichkeit dir geben kann und wir nähmen als maass der freundlichkeit handlungen?“

Theorie der Liebe

Handlungen statt Affekte, Praxis statt Theorie: Hier zeigt sich der Dichter – und er macht den Briefwechsel über das Situative hinaus interessant. Mit einer Keuner-Szene als Postskriptum endet sein Vorschlag, in dem Brecht nicht weniger als den Entwurf einer Theorie der Liebe liefert, den es ohne Käthe Reichel nicht gegeben hätte.

„Es ist ein weitverbreiteter Unfug, dass die Liebe über die Freundschaft gestellt wird und außerdem als etwas völlig anderes betrachtet“, schreibt Brecht. „Die Liebe ist aber nur so viel wert, als sie Freundschaft enthält, aus der allein sie sich immer wieder herstellen kann. Mit der Liebe der üblichen Art wird man nur abgespeist, wenn es zur Freundschaft nicht reicht.“

Briefwechsel Brecht-Reichel: In der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift Sinn und Form, Heft 2/2024, 11 Euro