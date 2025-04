Leben, Lieben, Schreiben: Über sieben Jahre führte der Verleger Manfred Rothenberger Gespräche mit der in Halle aufgewachsenen Schriftstellerin und Büchnerpreisträgerin Elke Erb.

HALLE/MZ. - Als sie 1949 nach Halle kam, verlor sie ihre Stimme. Plötzlich konnte sie nicht mehr laut sprechen, nicht rufen, nicht auf sich aufmerksam machen. Elf Jahre alt war Elke Erb zu diesem Zeitpunkt, ein 1938 in der Eifel geborenes Mädchen, das mit ihren zwei jüngeren Schwestern den kommunistischen Eltern in die neu gegründete DDR gefolgt war, was sich für die Familie als ein politischer Irrtum entpuppen sollte.