Ein Jahr „Denkmalforum Ostmoderne“: Was haben die Denkmalämter erreicht? Niemand weiß genau, wie viele Gebäude aus 40 Jahren DDR in welchem Zustand erhalten sind.

Halle/MZ - Ist die Altstadtplatte in Halle, Halberstadt oder Quedlinburg würdig, als Denkmal bezeichnet und geschützt zu werden? Oder Schulen in H-Form vom Typ Erfurt? Sind bestimmte Plattenbauten aus der DDR Ausdruck einer Ostmoderne und damit einzigartig und denkmalwürdig? Die Antworten auf diese Fragen haben sich in den vergangenen Jahren verändert. Immer öfter werden sie bejaht – nicht nur von Denkmalschützern. Denn mit zunehmendem zeitlichen Abstand zur DDR hat sich auch die Einstellung zur Ostmoderne, wie sie in der DDR gebaut wurde, gewandelt.