Die einst in Dessau gegründete freie Theaterkompanie Nico and the Navigators hat ein Stück gemeinsam mit dem Berliner Schauspieler Fabian Hinrichs herausgebracht.

Berlin/MZ. - Das hat dieses Haus am Schiffbauerdamm in Berlin, in dem die Bundespressekonferenz ihren Sitz hat, noch nicht erlebt: Ein Theaterstück in dem Saal, den man von Fernsehbildern kennt und in dem sich normalerweise Vertreterinnen und Vertreter von Regierung und Opposition, Parteien und Verbänden den Fragen der Medien stellen.

Nähe zur Realität

„Ein Volksbürger“ heißt die jetzt gezeigte Produktion, im Untertitel als „politische Farce“ bezeichnet – damit keine Missverständnisse aufkommen. Zumal der Abstand zwischen Wirklichkeit und Fiktion gar nicht so groß ist. Denn in dem Stück geht es um ein „Was wäre, wenn“ der besonderen Art: Wenn nun ein Populist die absolute Mehrheit in einem Bundesland („der Freistaat“ genannt) gewinnen und aus der verfassungsmäßigen Ordnung der Bundesrepublik Deutschland ausscheren würde?

Die Premiere von „Ein Volksbürger“ fand einen Tag nach dem Eklat bei der konstituierenden Sitzung des Thüringer Landtags in Erfurt statt, bei der die Fraktion der CDU in der Auseinandersetzung mit der der AfD um Verfahrensfragen das Landesverfassungsgericht angerufen hatte. So gewann das Stück noch zusätzliche Brisanz.

Die einst in Dessau gegründete freie Theaterkompanie Nico and the Navigators hat das von Maximilian Steinbeis geschriebene Stück gemeinsam mit dem Berliner Schauspieler Fabian Hinrichs herausgebracht. Die Regisseurin Nicola Hümpel, der Hauptdarsteller Fabian Hinrichs und der Dramaturg Andreas Hillger haben am Text mitgearbeitet. Steinbeis ist Jurist, Journalist und Autor, der das Forum Verfassungsblog betreibt. Die Bundespressekonferenz gab nun die Bühne für eine fiktive politische Eskalation ab – unter anderem mit dem „echten“ Journalisten Theo Koll als Gast, der sich selbst spielt.

Machthungriger Populist

Die Produktion lebt entscheidend von der Magie des Fabian Hinrichs, der mit dem verstorbenen René Pollesch an der Volksbühne in Berlin Triumphe feierte. Hinrichs spielt den charmanten, alle Welt mit Geschwurbel einseifenden Populisten, der die Macht will. Alles nur Theater, oder? Viel Applaus am Ende, für Hinrichs und die ganze Crew. Aber zum Feiern ist einem nicht wirklich zumute.

„Ein Volksbürger“ ist vom 2. Oktober an in der Arte-Mediathek als Film abrufbar.