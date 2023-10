Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

BAD LAUCHSTÄDT/MZ. - Ein Festspiel ist ein Festspiel, da geht es um höhere Beträge. In Bad Lauchstädt ist das geneigte Publikum wie in jedem Herbst aufgerufen, sich der Schönheit der deutschen Sprache hinzugeben – auf historisch harter Bank im Goethe-Theater. Auch im kommenden Jahr soll es wieder so sein. Das hat Sachsen-Anhalts Ministerpräsident Reiner Haseloff (CDU) am Freitagabend vor der szenischen Lesung von Georg Büchners Drama „Dantons Tod“, einem Brocken der deutschen Literatur, in seinem launigen Grußwort versprochen.