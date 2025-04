Kunstmuseum Moritzburg in Halle konnte 2024 viele Arbeiten ankaufen. Darunter solche, die zu ihrem Gründungsbestand gehörten. Ein Bild von Emil Nolde zum Beispiel.

Sternstunde für Kunstmuseum Moritzburg in Halle

Susanna Köller, Leiterin der graphischen Sammlung im Kunstmuseum Moritzburg in Halle, mit der neu erworbenen Nolde-Zeichnung

Halle/MZ - Eine „Sternstunde in der Sammlungsgeschichte des Museums“ nannte Thomas Bauer-Friedrich, Direktor des Kunstmuseums Moritzburg in Halle, das Jahr 2024. Und schob sogleich nach: „Das ist nicht der Normalfall!“. Denn die 600.000 Euro, eine Summe aus Eigenmitteln des Museums und aus Fördermitteln von verschiedenen Institutionen, kann kaum alljährlich aufgebracht werden. Einige der zum Teil wieder-, zum Teil neuerworbenen Werke wurden am Donnerstag der Öffentlichkeit vorgestellt.