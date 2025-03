Bauwelt-Preis für umgebaute „Bedürfnisanstalt“ in Halle

HALLE/MZ. - Ein Toilettenhäuschen umzubauen ist nicht gerade das, was sich junge Architekten als erstes Projekt wünschen. Könnte man meinen. Der hallesche Architekt Tim Mahn hat eben das getan und damit seinen ersten Architekturpreis gewonnen. Unter 140 eingereichten internationalen Projekten wurde der Umbau der Bedürfnisanstalt in der Merseburger Straße 138 in Halle zu einem vielfältig nutzbaren Galerieraum jetzt ausgezeichnet.