Weißenfels/MZ. - Er komponierte hunderte Lieder, schrieb Bücher und sitzt seit Jahren in Talentshows im deutschen Fernsehen. Dieter Bohlen hat stets einige Projekte am Laufen. Dazu zählt auch seine eigene Musik. Nachdem er im vergangenen Jahr in großen Halle quer durch Deutschland auf Tour war, nimmt er sich nun Open-Air-Orte wie den Marktplatz in Weißenfels vor. Der 70-Jährige hat Isabell Sparfeld im Vorfeld erzählt, was er für die Tour geplant hat, welches seine Lieblingslieder von Modern Talking sind und warum er so sparsam ist.