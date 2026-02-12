weather regen
Der Film „Rose“ mit Sandra Hüller in der Hauptrolle startet im Wettbewerb der Berlinale. Gedreht wurde drei Wochen lang im Glasebachtal in Sachsen-Anhalt.

Von Andreas Montag 12.02.2026, 10:23
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller in „Rose“
Die deutsche Schauspielerin Sandra Hüller in „Rose“ (Foto: Schubert/ROW Pictures/Walker+Worm Film/Gerald Kerkletz)

Halle/MZ - Vorfreude unter Kinofreunden: Am 12. Februar starten die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Und auch in Mitteldeutschland darf mitgefiebert werden. Sachsen-Anhalt hat zwar kein großes Filmstudio vorzuweisen, ein bisschen Hollywood ist es dennoch – auf alle Fälle aber ein Filmland. Darauf weist Kulturminister Rainer Robra (CDU) immer wieder mit berechtigtem Stolz hin. Jährlich zur Berlinale-Zeit im Februar lädt er Medienvertreter in die Berliner Landesvertretung von „Sexy-Anhalt“ ein, um zu erklären, was es hierzulande an Neuigkeiten in Sachen Film zu berichten gibt.