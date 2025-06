Lykke Langer führt in Halle das Theaterstück „Winterkind – Made in GDR“ auf. Darin geht es um ein Kind, das von seinen Eltern in einer Wochenkrippe abgegeben wurde.

Halle/MZ - Immer sei ihr kalt gewesen, sagt Lykke Langer, wenn sie auf die Bühne tritt, angetan mit Strickjacke, Faltenrock und Kniestrümpfen. Sie zittert. Im Hintergrund sind Gitterbett an Gitterbett aufgereiht, dicht an dicht. Schnell wird klar, warum das Mädchen friert. Nicht weil die Heizungen abgedreht sind. Sondern weil ihr innerlich kalt ist, emotional. Lykke Langer hat in ihrer Theaterperformance „Winterkind – Made in GDR“ ihre Erfahrungen verarbeitet, die sie in einer Wochenkrippe sammeln musste.