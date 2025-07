Ein 21-Jähriger wollte in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch vor einer Polizeikontrolle in Naumburg fliehen. Seine Flucht endete auf einem Feld nahe Prießnitz.

Verfolgungsjagd in Naumburg: 21-Jähriger rast vor Polizeikontrolle davon

Ein 21-Jähriger raste in Naumburg vor einer Polizeikontrolle davon.

Naumburg. – In der Nacht zu Mittwoch wollte die Polizei am Wenzelsring in Naumburg einen Autofahrer kontrollieren.

Dieser wollte sich der Kontrolle jedoch entziehen und fuhr mit hoher Geschwindigkeit davon, so die Polizei. Sogar eine Polizeisperre habe der Fahrer auf seiner Flucht missachtet.

Fahrerflucht in Naumburg: 21-Jähriger widersetzt sich Polizei

Schließlich konnte der Wagen auf einem Feld nahe Prießnitz (Burgenlandkreis) gestoppt werden. Dort widersetzte sich der 21-jährige Fahrer der Polizei.

Bei der anschließenden Überprüfung stellten die Beamten fest, dass der Mann keinen Führerschein besaß und zudem noch unter dem Einfluss mehrerer berauschender Mittel stand.

Auch ein Messer wurde sichergestellt, so die Polizei weiter. Er wurde zur Blutprobenentnahme in ein Krankenhaus gebracht.