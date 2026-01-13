Volker Gerling aus Brandenburg macht Filme, für die es keine Oscar-Kategorie gibt: Mit seinen Daumenkinos zieht er zu Fuß durch die Lande, um Menschen zu treffen und zu porträtieren. Auch in Sachsen-Anhalt war er unterwegs.

Halle/MZ - Um einen Kinohit zu landen, investieren Hollywood-Studios Hunderte Millionen Dollar. Mit solcher Art Filmemachen hat Volker Gerling nichts zu schaffen. Der 57-Jährige produziert Filme, für die es nicht mal eine eigene Oscar-Kategorie gibt: Daumenkinofilme. Das sind jene kleinen „Abblätterbücher“, die Ende des 19. Jahrhunderts ein skurriles Bindeglied zwischen der Fotografie und dem Film waren. Heute gelten sie eher als skurrile Kleinkunst im Bereich der Geschenkideen.