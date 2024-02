Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - „Pass uff, mein Freundchen: Du arbeitest nicht, ich muss nur mit dem Finger schnipsen – und schon biste weg!“ Als der 73-jährige Wolfram „Boddi“ Bodag, der heute in Berlin lebt, diesen Satz zitiert, der ihm bei einem Stasi-Hausbesuch 1973 in Ost-Berlin zugeflüstert wurde und der ihn überzeugen sollte, als IM der Staatssicherheit zu arbeiten, sind am Telefon schon aufschlussreiche Geschichten erzählt worden. Bodag, der Gründer von „Engerling“, ist in Plauderlaune.