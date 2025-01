Die ostdeutsche Jazz-Sängerin Uschi Brüning spricht über ihre Karriere und über Kollegen wie Manfred Krug und Günther Fischer. Mit dessen Band gastiert sie am 2. Februar im Steintor Halle.

HALLE/MZ. - Da wird man glatt ein bisschen ehrfürchtig: Vor 55 Jahren ging die Sängerin Uschi Brüning zum ersten Mal mit dem Jazzmusiker und Komponisten Günther Fischer auf Tournee. Nun sind die beiden abermals gemeinsam unterwegs, auch der Schlagzeuger Wolfgang „Zicke“ Schneider, wie Fischer inzwischen 80 Jahre alt, ist wieder in der Band dabei. Am 2. Februar kann man sie im Steintor-Varieté in Halle erleben.