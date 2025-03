Köthen/EPD - Die Köthener BachGesellschaft begeht den 340. Geburtstag des Komponisten Johann Sebastian Bach (1685-1750) am 21. März mit einem Geburtstagsständchen und einem Konzert. Wie die Gesellschaft am Dienstag in Köthen mitteilte, werde die Bläsergruppe des Schlossconsortiums mit einem Geburtstagsständchen am Köthener Bach-Denkmal die Feierlichkeiten eröffnen. Der 21. März ist zugleich der 13. Europäische Tag der Alten Musik.

Am Abend ist zudem ein Konzert in der Kirche St. Agnus geplant. Zu Gast ist demnach die Barock-Harfenistin Margret Köll. Sie kommt den Angaben zufolge eine Woche nach Köthen und arbeitet mit internationalen Studenten, um gemeinsam das Geburtstagskonzert künstlerisch vorzubereiten.

Zu Gast ist außerdem die chilenische Sängerin Romina De la Fuente Villarroel, die seit einigen Jahren in Weimar lebt. Das Konzert umfasst laut Mitteilung der Bach-Gesellschaft Repertoire-Highlights für und mit Harfe aus rund 150 Jahren, von der Erfindung der Oper am Anfang des 17. Jahrhunderts bis zur Musik Johann Sebastian Bachs. Die Köthener Bach-Gesellschaft veranstaltet alle zwei Jahre die Bachfesttage. Die nächsten sollen vom 30. August bis 6. September 2026 stattfinden. Vom 15. bis 19. Oktober dieses Jahres lädt die Gesellschaft zudem zum Bach-Wettbewerb für junge Klaviertalente ein.

Bach wirkte von 1717 bis 1723 in Köthen als Kapellmeister und Kammermusikdirektor. Hier entstanden unter anderem die späteren „Brandenburgischen Konzerte“ und Werke des „Wohltemperierten Klaviers“. Das Geburtstagsständchen findet am 21. März um 15.30 Uhr vor dem Bach-Denkmal statt, das Konzert um 19 Uhr in der Kirche St. Agnus.