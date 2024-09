Vor 100 Jahren erschien Thomas Manns „Der Zauberberg“ – und hat bis heute nichts von seiner Faszination verloren. Was lässt sich aus dem Roman für die Gegenwart mitnehmen? Und was ist aus dem einst mondänen Kurort Davos geworden? Eine Spurensuche

Davos/MZ - Ganz und gar nicht „amused“ war die honorige Davoser Gesellschaft, als 1924 Thomas Manns Roman „Der Zauberberg“ erschien. Zu deutlich hatte er darin den Davoser Ärzten den Spiegel vorgehalten, die viele Patienten für lungenkrank erklärten, obwohl sie es gar nicht waren, nur um ihren finanziell einträchtigen Kurbetrieb durch eine gut zahlende Klientel aufrecht zu erhalten. Das Buch sei rufschädigend für den renommierten Schweizer Kurort, hieß es schnell. Und diskriminiere Ärzte, in die an Tuberkulose erkrankte Menschen aus ganz Europa all ihre Hoffnung auf Heilung setzten.