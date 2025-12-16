Kulturinstitutionen aus Mitteldeutschland weisen auf die Bedeutung der Berichterstattung im MDR hin.

Halle/MZ - 34 Kulturinstitutionen aus Mitteldeutschland – darunter die Bühnen Halle, das Anhaltische Theater Dessau oder die Theater in Magdeburg und Naumburg – haben sich in einem offenen Brief an den Intendanten des Mitteldeutschen Rundfunks, Ralf Ludwig, und an den Rundfunkrat gewandt. Darin geben sie ihrer Besorgnis wegen drohender Einsparungen in der Kulturberichterstattung des Senders Ausdruck.