weather gefrierenderregen
Halle (Saale), Deutschland
  1. MZ.de
    2. >
  2. Mitteldeutschland
    3. >
  3. Kultur
    4. >

  4. Kulturpolitik der AfD: Was das Regierungsprogramm für Sachsen-Anhalt bedeutet

"Stolz-Pass" und "Deutsche Stücke" Rolle rückwärts: AfD plant umfassende Kulturreform in Sachsen-Anhalt

Kunstfreiheit und Kirche im Visier: Was die sachsen-anhaltische AfD im Entwurf ihres Regierungsprogramms für die Kultur plant. Und was das für das Land bedeutet.

Von Christian Eger Aktualisiert: 05.02.2026, 10:01
Wie von der sachsen-anhaltischen AfD gemeißelt: historische Inschrift an einem Türeingang in der Innenstadt von Wittenberg. „Deutsch denken, Deutsch wandeln, wahr und Deutsch handeln.“
Wie von der sachsen-anhaltischen AfD gemeißelt: historische Inschrift an einem Türeingang in der Innenstadt von Wittenberg. „Deutsch denken, Deutsch wandeln, wahr und Deutsch handeln.“ (Foto: Imago/Steinach)

Halle/MZ. - Einen ersten Begriff davon, was die AfD kulturpolitisch durchsetzen würde, wenn sie denn könnte, wie sie wollte, lieferte die Partei im Oktober 2024. Damals attackierte der sachsen-anhaltische Landesverband das Welterbe Bauhaus als „Irrweg der Moderne“.