Kunstfreiheit und Kirche im Visier: Was die sachsen-anhaltische AfD im Entwurf ihres Regierungsprogramms für die Kultur plant. Und was das für das Land bedeutet.

Wie von der sachsen-anhaltischen AfD gemeißelt: historische Inschrift an einem Türeingang in der Innenstadt von Wittenberg. „Deutsch denken, Deutsch wandeln, wahr und Deutsch handeln.“

Halle/MZ. - Einen ersten Begriff davon, was die AfD kulturpolitisch durchsetzen würde, wenn sie denn könnte, wie sie wollte, lieferte die Partei im Oktober 2024. Damals attackierte der sachsen-anhaltische Landesverband das Welterbe Bauhaus als „Irrweg der Moderne“.