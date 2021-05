Konrad Zuse war Mitte 20, als er seine erste Rechenmaschine baute. Mit Anfang 30 schaltete der in Hoyerswerda aufgewachsene Ingenieur den ersten Computer der Welt an.

Hoyerswerda - Die Vergangenheit, sie holte den Mann, der die Zukunft erfunden hatte, mit 26 Jahren Verspätung ein. Am 14. Juli 1967 musste Konrad Zuse seinen Traum begraben, als Erfinder und Konstrukteur der ersten digitalen, binären, programmierbaren und speicherfähigen Rechenanlage der Welt das Patent zu erhalten, um das er ein Vierteljahrhundert gekämpft hatte.

„In Sachen der Patentanmeldung Z 391 IXc/42m der Zuse KG wegen Patenterteilung hat der 17. Senat des Bundespatentgerichts beschlossen“, so das letztinstanzliche Urteil, „die Beschwerde gegen den Beschluss der Patentabteilung IXc des Deutschen Patentamts vom 20. September 1962 zurückzuweisen.“

Konrad Zuse: Kein Patent auf den ersten Computer der Welt

Es ist das Ende einer Auseinandersetzung, die mit allen Mitteln geführt wird, seit der in Berlin geborene Tüftler Zuse am 16. Juni 1941 unter Aktenzeichen Z 26476 eine „Rechenvorrichtung“ zum Patent angemeldet hatte. Gemeint war eine Maschine namens Z3. Die ist groß wie mehrere Schränke, wiegt eine Tonne und hat eine Leistungsaufnahme 4.000 Watt. Die brauchen 2.500 bis 2.800 Relais, um mit einer Taktfrequenz von fünf Hertz vier Grundrechenarten ausführen zu können.

Der Z3 ist der erste Computer der Welt, aber er ist kein Bastelwerk eines einsamen Genies. Zuse, in gutbürgerlichen Verhältnissen im Haushalt eines Westberliner Postbeamten geboren und als Jugendlicher nach einer Versetzung des Vaters in Hoyerswerda aufgewachsen, hat zwar schon als Kind begonnen, zu fummeln und zu erfinden. So fabriziert er mit 14 ein Gerät, dass er „Zuses Mandarinenautomat“ nennt. Die Vorrichtung spuckt nach einem Münzeinwurf nicht nur einfach Obst aus, sondern sie gibt Wechselgeld auch passend zurück.

Doch der Z3 ist ebenso das Werk des Nazi-Systems wie das des genialen Visionärs, der sein Studium an der Technischen Hochschule im Maschinenbau beginnt, ehe er zur Architektur und schließlich zum Bauingenieurwesen wechselt. Uneifrig immer, denn das Erfinden, zu dem es ihn zieht, lässt sich nirgendwo studieren.

Der erste Computer der Welt - Anfänge im Wohnzimmer

Das kann Konrad Zuse nur einfach ausprobieren - und einen Anlass findet er, als er feststellt, dass „ich zu faul zum rechnen war“, wie er später immer wieder beschreiben wird. Die sichere Stelle beim Flugzeugbauer Hentschel, die er nach dem Studium gefunden hat, gibt er auf, um im Wohnzimmer seiner Eltern die Z1 zu montieren. Dabei handelt es sich um ein mechanisches Rechenmonster, das von einem Staubsaugermotor angetrieben wird.

Finanziert von einem skeptischen Hersteller von Rechenmaschinen mit 1.500 Reichsmark, aber ohne Bauplan, kombiniert Zuse mit Hilfe von Freunden und seinem Vater, der Blechteile mit der Laubsäge zuschneidet, eine Tonne beweglicher Teile. Bis daraus eine programmgesteuerte Rechenmaschine geworden ist. Die Z1 liest Aufgaben aus gelochten Filmstreifen, sie erledigt, was man ihr aufträgt, und sie kann die Ergebnisse speichern.

Zuses Rechner als Nachbau: Mehrere Schränke voller Relais. (Foto: dpa)

Nur funktionieren tut sie nicht richtig, das erkennt Konrad Zuse schnell. Die Mechanik hakt, das Tempo ist niedrig. Doch der gerade 27-Jährige hat seine Lebensaufgabe gefunden. Mit dem Z2 setzt er auf Relais. Der Z3 schließlich, der am 12. Mai vor 80 Jahren zum ersten Mal losrattert, läuft so, wie er sich das gedacht hat: Eine Addition dauert weniger als eine Sekunde, eine Multiplikation etwa drei.

Konrad Zuse durch Nazi-Regime gefördert

Doch nicht die Geschwindigkeit ist es, die Zuse Wohlwollen und Unterstützung des Regimes einbringt, sondern die Aussicht auf einen Quantensprung der Technik, der kriegsentscheidend sein könnte. Gefördert anfangs vom Chef einer Spezialabteilung der Henschelwerke, in der er hilft, ferngesteuerte Gleitbomben zu entwickeln, darf Konrad Zuse mit der „Zuse Ingenieurbüro und Apparatebau“ eine eigene Firma gründen. Die Deutsche Versuchsanstalt für Luftfahrt fördert seine vielversprechenden Forschungen nun.

Das System erwartet viel von Zuses Rechenmaschinen. Allerdings geht die Entwicklungsarbeit nur sehr langsam voran. Erst vier Jahre nach der Fertigstellung des Z3 als erstem funktionsfähigen Rechner der Welt sind Zuse und seine Mitarbeiter soweit, den Z4 in Gang zu setzen. Der erste Rechner der neuen Generation hat Lochstreifenleser als Ein- und Ausgang, Zuse plant bereits die Serienproduktion.

Der Z3 wird im Dezember 1943 bei einem Bombenangriff vollständig zerstört, auch der Z1 geht im Bombenhagel verloren. Kurz vor Kriegsende flüchten Zuse und seine Mitarbeiter mit dem Z4 nach Göttingen in die Aerodynamische Versuchsanstalt des Kaiser-Wilhelm-Institutes für Strömungsforschung. Dort finden auch die ersten programmgesteuerten Berechnungen statt, ehe sich Zuse Anfang April 1945 gezwungen sieht, mit der Maschine im Gepäck Z4 weiter nach Süddeutschland zu fliehen. Im Allgäu landet der Computer vorübergehend in einem Schuppen, später wird er in einem Mehllager wiederaufgebaut.

Ein Schrank als Zentralrechner- für Raketenflugbahnen und Flugzeugkonstruktionen

Erst 1949, der Vater des ersten Computers hat inzwischen die Zuse AG gegründet, um seine Erfindung zu vermarkten, darf der Z4 zeigen, was er kann. An der Technischen Hochschule in Zürich in der Schweiz wird der Rechenschrank als Zentralrechner genutzt, um Raketenflugbahnen und Berechnungen für Konstruktionsunterlagen von Flugzeugen vorzunehmen. Bis 1960 dient der Z4 dann noch bei einem französischen Rüstungsunternehmen, anschließend kauft ihn die Zuse AG zurück, um ihn dem Deutschen Museum in München zu überlassen.

Konrad Zuse gilt in jenen Tagen schon als Computerpionier, der seiner Zeit weit voraus war. Der in Großbritannien gebaute Ferranti Mark I und der amerikanische Univac haben zwar Marktanteile erobern können, doch das große Problem der frühen Computer sind nicht deren Abmaße oder die hohen Anschaffungskosten, sondern eher die mangelnden Verwendungsmöglichkeiten.

Auch Konrad Zuse bekommt das zu spüren: Das völlig unbekannte Geschäft mit dem Bau und dem Verkauf von Computern scheint Banken so risikoreich, dass sie hohe Zinsen verlangen. Als es bei der Serienproduktion des mittlerweile entwickelten Z25, der es auf sagenhafte 7.100 Rechenoperationen pro Sekunde bringt, zu Verzögerungen kommt, wird der Geldhahn zugedreht.

Konrad Zuse - Seiner Zeit weit voraus

Die Zuse AG, nach IBM Deutschlands zweitgrößter Computerhersteller, rettet sich vor der drohenden Pleite in eine Ehe mit dem Schweizer Elektrotechnikkonzern Brown Boveri, später übernimmt Siemens die Mehrheit. Konrad Zuse ist da schon ausgestiegen.

Der Mann, der die Zukunft erfunden hat, geht seinem Hobby nach. Er malt, ganz analog, mit einem Pinsel, Staffelei und Öl. Mit 80 Jahren baut Konrad Zuse seinen Z1 dann noch einmal aus der Erinnerung nach. Der deutsche Computerpionier stirbt im Dezember 1995, wenige Monate nach seinem Treffen mit seinem Erben Bill Gates. (mz)