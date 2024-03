Seit Jahren von Fans herbeigesehnt, öffnet in Sachsen am 23. März 2024 der erste Freizeitpark von Karls in Mitteldeutschland. Ein Vorab-Rundgang über das unweit der A14 gelegene Gelände mit Karls-Gründer Robert Dahl.

Döbeln/MZ - Robert Dahl ist die Ruhe selbst, so scheint es, als es über die riesige Baustelle geht. „Hier entsteht gerade die Hofbäckerei, da drüben die Marmeladenküche und dort hinten die Bonbonmanufaktur“, sagt er beim Betreten eines großen Gebäudes, hier, in der Erdbeerstraße 1, gleich hinter der A14-Abfahrt Döbeln-Nord in Sachsen. Überall – drinnen und auch draußen auf dem riesigen Gelände – wimmelt es nur so von Arbeitern, von Baufahrzeugen und Gabelstaplern. Und angesichts des ordentlich gefüllten Parkplatzes für 800 Fahrzeuge wirkt es beinahe, als sei das erste Karls-Erlebnisdorf Mitteldeutschlands bereits geöffnet.