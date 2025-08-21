Der "Flying Döner" begeistert die Besucher des Karls-Erlebnisdorfs in Elstal. Die Attraktion des Erdbeerhofes könnte bald einen internationalen Freizeitpark-Preis gewinnen.

Karls Erdbeerhof in Elstal: Der Erdbeer-Döner ist für einen internationalen Preis nominiert.

Elstal. – Mit einer verrückten Kombination aus Fahrattraktion und Gastronomie sorgt Karls Erlebnis-Dorf für Aufsehen. Der sogenannte "Erdbeer-Döner" aus dem brandenburgischen Elstal ist für den internationalen „World of Parks Award“ nominiert.

In der Kategorie „Non Coaster“ (innovativstes Projekt ohne Achterbahn) konkurriert "Karls" mit anderen Freizeitpark-Ideen um die begehrte Auszeichnung.

Im Erlebnis-Dorf können Besucher im "Flying Döner"-Restaurant zwischen Hähnchen, Kalbfleisch oder einer vegetarischen Variante wählen, stets mit einer ungewöhnlichen Erdbeernote.

"Wir sind überwältigt, wie begeistert unsere Gäste von dieser verrückten Kombination aus Fahrattraktion und Gastronomie sind", so "Karls"-Chef Robert Dahl in der Leipziger Volkszeitung.

Fans entscheiden online über begehrten Award

Bis zum 20. August lief die Online-Abstimmung. Wer die meisten Stimmen erhält, gewinnt den Preis, der in diesem Jahr bereits zum 15. Mal vergeben wird. Schon die Nominierung sei eine Auszeichnung für sein Team und die Kreativität, die in das Projekt geflossen sei, so Dahl.

Während der Frucht-Döner bislang exklusiv in Elstal verkauft wird, ist eine Ausweitung bereits geplant. Für das neue Karls Erlebnis-Dorf in Oberhausen (Eröffnung 2026) sei das Angebot fest eingeplant.