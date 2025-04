Ob das zusammenpasst? Im "Karls Erlebnis-Dorf" in Elstal bei Berlin gibt es seit kurzem einen "Erdbeer-Döner". Kann die besondere Geschmacksvariante bei den Gästen überzeugen?

Erdbeer-Döner in Karls Erlebnis-Dorf: Schmeckt die skurrile Neuheit?

Groß angekündigt wurde der Erdbeer-Döner auf der Instagram-Seite von "Karls Erlebnis-Dorf". Nun kann der besondere Döner in Elstal probiert werden.

Elstal. - Mit einer kuriosen Ankündigung sorgt "Karls"-Chef Robert Dahl in den sozialen Medien für Furore: Im Erlebnisdorf in Elstal gibt es nun einen Erdbeer-Döner. Die ersten haben das besondere Geschmackserlebnis bereits probiert. Schmeckt der ausgefallene Döner den Gästen?

"Karls Erlebnis-Dorf" in Elstal: Erdbeer-Döner wird Realität

Gegenüber der "Berliner Zeitung" (BZ) sagte Dahl: "Vergangenes Jahr verkauften wir den Erdbeer-Döner aus Witz am 1. April. Dann kam der so gut an, wir mussten ihn einfach regelmäßig anbieten!"

Dabei ist der Döner nicht einfach ein Döner mit Erdbeermarmelade. Wie das Portal "t-online" unter Berufung auf die "Hamburger Morgenpost" berichtet, soll es den Döner mit drei verschiedenen Saucen geben: Erdbeer-Kräuter-Limette, scharfe Erdbeer-Chili-Sauce und eine Erdbeer-Knoblauch-Variante.

Wie schmeckt der Erdbeer-Döner?

Und auch das Fladenbrot unterscheidet sich farblich von dem normalen Döner. Es ist nämlich rot. Wie die BZ mitteilt, wird zum Teig des Fladenbrotes getrocknete und kleingehäckselte Erdbeeren hinzugefügt, die das Brot in ein tiefes Rot tränken.

Für den neuen Erdbeer-Döner wurde auch ein neues Logo designt. Screenshot: TikTok/karlserlebnisdorf

Den etwas anderen Döner gibt es ab 9,50 Euro. Das Fazit der BZ-Reporterin fällt positiv aus: "Besser als erwartet! Die Süße im Brot fällt im Geschmackserlebnis nicht negativ auf und harmoniert lecker mit den Soßen im Inneren."

Für die neue Kreation wurde auch ein neues Logo designt. Darauf ist Maskottchen Karlchen in einer Schürze zu sehen, wie er Fleisch von einem von Erdbeeren umrankten Drehspieß abschneidet. Auch eine extra Erdbeer-Döner-Gabel soll es geben.

Neuer Erdbeer-Döner-Themenbereich eröffnet

Doch damit nicht genug: Im Karls Erdbeer-Döner-Themenbereich hat außerdem ein neues Fahrgeschäft eröffnet. Dabei handelt es sich um eine überdimensionale Gabel, die einen Döner aufspießt. Darin können mutige Besucher sitzen und sich durch die Luft wirbeln lassen.

Besucher können darin mit seitlichen Steuerflügeln an den Sitzen die Gondel selbst steuern, sich drehen oder Überschläge wagen.