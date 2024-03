Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Merseburg/Leuna/MZ. - Gebt das Hanf frei! So hieß, grammatikalisch nicht ganz korrekt, ein Lied, mit dem TV-Star Stefan Raab einst die Hitparaden stürmte. Der Text befeuerte die Debatte über die Legalisierung von Cannabis, so die lateinische Bezeichnung für Hanf, als Droge – und die Diskussion darüber ist nun, gut zwei Jahrzehnte nach dem Hit, wieder brandaktuell. Dabei rücken jedoch allzu schnell die vielen ganz anderen Qualitäten in den Hintergrund, mit denen das pflanzliche Multitalent auch in Sachsen-Anhalt inzwischen zahlreiche Fans gewonnen hat. Hier sind daher fünf Fakten, die Hanf so interessant machen – und die allesamt nicht „berauschend“ sind: