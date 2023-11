Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Zeitungs-Abonnent sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Für die Aufnahme in die Landstreicher-Gilde gelten strenge Regeln. Wer mitmachen will bei der im Moment auf Platz 64 in der Rangliste der erfolgreichsten Kampfgruppen beim Onlinespiel „Splinterlands“ stehenden Spielergruppe, der muss „ein konkurrenzfähiges Deck in Diamant oder höher“ mitbringen und einverstanden sein, bis zu 50 Prozent seiner Prämien an die Gilde zu spenden. Dafür, so heißt es, erwarten ihn im Gegenzug hervorragende Kampfbedingungen und Belohnungen für tolle Leistungen auf dem elektronischen Schlachtfeld von „Splinterlands“.