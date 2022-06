Chaos an deutschen Airports: Wie ist die Lage am Flughafen Leipzig/Halle?

Lange Warteschlangen und fehlendes Gepäck haben Flugreisenden in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Wochenende reichlich Geduld abverlangt. Droht ein ähnliches Chaos auch am Flughafen Leipzig/Halle? Wir haben nachgefragt und geben Tipps, wie Sie Ihren Flieger pünktlich erreichen.

Schkeuditz/DUR – Nach zwei Jahren Corona sind die Deutschen wieder in Reiselaune. Der Ferienbeginn in Nordrhein-Westfalen am vergangenen Wochenende hat bereits einen Vorgeschmack darauf gegeben, was Flugreisende in den kommenden Wochen und Monaten erwarten könnte: Aufgrund von Personalmangel kam es zu erheblichen Verzögerungen bei der Abfertigung, zahlreiche Fluggesellschaften mussten bereits Flüge streichen.

Grund dafür: Teils wurde Personal abgebaut, teils fehlen Mitarbeiter krank, so dass es zu teils stundenlangen Staus am Check-In und auch an der Sicherheits-Abfertigung kam.

Auch Sachsen-Anhalt startet demnächst in die Sommerferien. Droht Reisenden am Flughafen Leipzig/Halle ein ähnliches Chaos? So ist die aktuelle Situation am Airport:

Flughafen Leipzig/Halle: Bislang keine Verzögerungen bei der Abfertigung

Der Flughafen Leipzig/Halle ist nach eigenen Angaben bislang von größeren Störungen verschont geblieben. Momentan gäbe es „keine durch den Betrieb am Airport bedingten Verzögerungen bei der Abfertigung“, teilte Arne Schwerin, stellvertretender Pressesprecher der Mitteldeutschen Flughafen AG, am Dienstag auf Nachfrage mit.

Durch eine Nullrunde beim Abfertigungs- und Servicepersonal während der Pandemie hätten Entlassungen bislang vermieden werden können, sodass der Betrieb ohne Einschränkungen weiterlaufe, so Schwerin weiter. Flüge mussten demnach bislang nicht gestrichen werden.

Wie viel Zeit müssen Reisende aktuell am Flughafen Halle/Leipzig einplanen?

Um dennoch möglichst entspannt in den Urlaub zu starten, sollten Reisende aktuell möglichst drei Stunden vorher am Flughafen Leipzig/Halle sein. Zudem empfiehlt der Airport, sich vorab über die Beförderungsbedingungen und den Status des Fluges zu informieren, sowie alle benötigten Reise- und Flugdokumente bei sich zu führen.

Flug gestrichen, Gepäck verschwunden: Welche Rechte haben Flugreisende auf Entschädigung?

Kommt es während einer Flugreise zu Verzögerungen oder gar Flugausfällen, haben Passagiere Anspruch auf Entschädigung. Bei Verspätungen von über vier Stunden sind Ausgleichszahlung von bis zu 600 Euro möglich, es sei denn, sie wurden durch außergewöhnliche Umstände verursacht. Dazu zählen Probleme, auf die die Airline keinen Einfluss hat, etwa Unwetter oder Störungen der IT-Systeme.

Geht Gepäck verloren, sollte die Airline noch am Flughafen schriftlich darüber informiert werden. Entsprechende Dokumente sollten auf jeden Fall aufbewahrt werden, um im Zweifel Schadensersatz zu fordern.