Nach der brutalen Messerattacke auf einen 20-jährigen Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn sucht die Polizei nach einem weiteren Täter. Der Mann soll den jungen US-Bürger mit einem Messer verletzt haben.

Nach brutalem Angriff in Dresden: Polizei sucht nach diesem Messer-Komplizen (Foto im Text)

Die Polizei Dresden sucht nach dem Mittäter, der in einer Straßenbahn mit einem Messer auf einen Amerikaner losgegangen ist.

Dresden. – Die Polizei fahndet nach der brutalen Messerattacke auf einen Amerikaner in einer Dresdner Straßenbahn nach einem Mittäter. Das geht aus einer gemeinsamen Mitteilung der Staatsanwaltschaft und der Polizeidirektion Dresden hervor.

Dem Beschuldigten Ismail Alhaj Hussein wird vorgeworfen, an dem Angriff auf den 20-jährigen Amerikaner beteiligt gewesen zu sein und ihn mit einem Messer verletzt zu haben.

Die Polizei Dresden sucht nach Ismail Alhaj Hussein. Foto: Polizeidirektion Dresden

So wird der Gesuchte beschrieben:

ca. 1,80 Meter groß

hagere, schlanke Gestalt

kurze, dunkle, glatte Haare

braune Augen

scheinbares Alter 25 bis 30

Personen, die Hinweise zum Aufenthalt von Ismail Alhaj Hussein geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeidirektion Dresden unter der Telefonnummer 0351/48322-33 zu melden.