Zwei junge Männer geraten in der Dresdner Innenstadt in Streit und werden dabei verletzt. Die Polizei findet vor Ort zwei Messer.

Dresden - Bei einem Messerangriff in der Dresdner Innenstadt sind zwei Menschen verletzt worden. Ersten Ermittlungen zufolge seien ein 16-Jähriger und ein 24-Jähriger in Streit geraten, wie die Polizei informierte. Der genaue Grund des Streits war demnach vorerst unklar. Vor Ort seien zwei Messer gefunden worden. Dabei handle es sich offensichtlich um die Tatwaffen, hieß es. Ermittelt werde wegen gefährlicher Körperverletzung.

Angriff in Straßenbahn sorgte überregional für Aufsehen

Erst vor wenigen Tagen hatte ein Messerangriff auf einen US-Amerikaner in einer Straßenbahn in Dresden überregional für Aufsehen gesorgt. Laut Polizei sollen zwei Männer aus einer Gruppe heraus Frauen in der Straßenbahn belästigt haben. Daraufhin sei der 20-Jährige dazwischengegangen und mit einem Messer attackiert worden. Der US-Amerikaner erlitt eine tiefe Schnittverletzung im Gesicht und musste im Krankenhaus behandelt werden. Laut Polizei bestand zu keinem Zeitpunkt Lebensgefahr.