„Es läuft wie geschmiert“ - Robert Sesselmann in Sonneberg vereidigt

Erster AfD-Landrat in Deutschland

Jurist, bisher Landtagsabgeordneter, jetzt Deutschlands erster Landrat mit AfD-Parteibuch: Robert Sesselmann in Sonneberg

Sonneberg - Am Abend dieses Tages, an dem in Sonneberg mit Robert Sesselmann Deutschlands erster Landrat mit AfD-Parteibuch vereidigt wird, bleiben zwei Sätze im Gedächtnis haften. „Die viel beschworene Brandmauer ist hier nicht mal ein Gartenzaun.“ Und: „Das läuft heute wie geschmiert.“