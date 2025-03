Am 18. März vor 35 Jahren durften die DDR-Bürger zum letzten Mal über ihre Volkskammer abstimmen. Das Ergebnis war eine Überraschung für alle Beteiligten.

Der später zurückgetretene Allianz-Kandidat Wolfgang Schnur stellte sich in Halle schon als künftiger Ministerpräsident vor.

Halle/Magdeburg/MZ. - Es ist weit oben im Norden, wo die ersten Eier auf den Kanzler der Einheit fliegen. Hunderttausend Menschen sind im März 1990 auf einen Parkplatz an der Rostocker Fischerbastion gekommen, um Helmut Kohl zu erleben, wenn er an dem Ort, an dem nur wenige Monate zuvor zum ersten Mal nach „Deutschland, einig Vaterland“ gerufen worden war, klarmacht, wie er weitergehen wird, der Weg zur deutschen Einheit.