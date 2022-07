Erneut Verdacht auf Brandstiftung in der Gohrischheide

Zeithain - Anderthalb Wochen nach dem großen Waldbrand in der Gohrischheide an der sächsisch-brandenburgischen Landesgrenze gibt es dort wieder einen Verdacht der Brandstiftung. Am Sonntag sei an mindestens zwei Stellen Unterholz am Waldweg in Gröditz in Brand gesetzt worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Montag mit. Das Feuer habe sich auf etwa 9000 Quadratmeter ausgebreitet und konnte dann gelöscht werden.

Bereits am 23. und 25. Juni habe es mehrere Brandstiftungen in der Gohrischheide gegeben. Das Feuer hatte sich zum größten Waldbrand in Sachsen seit 30 Jahren entwickelt und bis nach Brandenburg ausgedehnt. Zu den Brandstiftungen im Juni seien bislang vier Hinweise bei den Ermittlern eingegangen.

Die Dresdner Polizei hat wegen der wiederholten Brandlegungen nun die Ermittlungsgruppe „Heide“ ins Leben gerufen. Dort arbeiten sechs Kriminalisten, wie die Behörden mitteilten. Sie baten um Zeugenhinweise zur Brandstiftung am Sonntag.