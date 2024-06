Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.

Halle/MZ. - Es ist unheimlich heiß in diesen letzten Maitagen vor 35 Jahren, in denen noch niemand ahnt, dass sie auch die letzten Maitage des sozialistischen deutschen Staates sind. Bei der LPG Löbitzgemüse in Micheln laufen die Beregnungsanlagen, im VEB Chemiekombinat Bitterfeld wird Trinkwasser in der Produktion durch Brauchwasser ersetzt. Harsche öffentliche Kritik gibt es an der Leitung der halleschen Pumpenwerke, die es nicht schafft, den hart arbeitenden Männern in der Gießerei Wasser oder Tee zur Verfügung zu stellen. Die Campingplätze seien voll, meldet die „Freiheit“, Hochbetrieb im Blütengrund und überall beste Stimmung.