Dresdens Blaues Wunder über die Elbe wird im Sommer gesperrt

Dresden - Das Blaue Wunder in Dresden wird in den Sommerferien vier Wochen lang voll gesperrt. Wer die Elbe überqueren wolle, müsse eine Umleitung über die Waldschlösschenbrücke fahren, teilte die Stadtverwaltung am Montag mit. Alternativ dazu sei die nächstmögliche Elbquerung die Sachsenbrücke in Pirna. Die Sperrung des Blauen Wunders solle vom 25. Juli bis 19. August dauern. In der Zeit werden verschiedene Sanierungsarbeiten an der blau gestrichenen, denkmalgeschützten Stahlbrücke vorgenommen. Sie wird schon seit Februar instandgesetzt. Die Kosten für die Brückenarbeiten bezifferte die Stadt auf 2,5 Millionen Euro.