Halle/Magdeburg/MZ. - Böhmer sitzt auf seinem Teppich und öffnet eine Tüte Zimtsterne. Den Teppich hat er erst vor einigen Tagen gefunden. Zusammengerollt lehnte er an der Fassade eines Wohnblocks, an dem Böhmer eines Morgens vorbeiging. Kurzentschlossen packte er sich die Rolle auf die Schulter und rettete den Teppich wahrscheinlich vor der Müllabfuhr. Seitdem liegt der abgewetzte Perserteppich in Böhmers Quartier. Normalerweise legt er sich ein großes Stück Wellpappe auf den Boden, worauf dann Isomatte und Schlafsack kommen. Warum also nicht einmal einen Teppich, dachte sich Böhmer, als er ihn an der Hauswand sah, zumal der Dezember nicht zu den warmen Monaten zählt.

