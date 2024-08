Belfort/Magdeburg/MZ. - Sanfte Hügel, saftig grüne Felder, liebliche Dörfer. Das südliche Elsass bietet Idylle pur. Es ist, als sei die Zeit stehen geblieben. Vor 110 Jahren nahm ein schrecklicher Krieg hier seinen Anfang. „Grande Guerre“, den großen Krieg, nennen ihn die Franzosen. Die Deutschen nummerieren ihre Niederlagen durch. Millionen Menschen ließen in dem Gemetzel ihr Leben. Der erste deutsche Tote des Ersten Weltkrieges starb an diesem Ort: Albert Mayer, geboren am 25. April 1882 in Magdeburg.

Jetzt digital weiterlesen Unser digitales Angebot bietet Ihnen Zugang zu allen exklusiven Inhalten auf MZ.de sowie zur digitalen Zeitung. Sie sind bereits Abonnent? Hier Anmelden 4 Wochen für 0,00 € Jetzt registrieren und 4 Wochen digital lesen. 4 Wochen/ 0,00 € Wenn Sie bereits Abonnent der gedruckten Ausgabe sind, können Sie die digitale Zeitung >>HIER<< bestellen.