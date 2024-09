Bei der ersten Demo in Leipzig am 4. September 1989 zeigten Katrin Hattenhauer, Gesine Oltmanns und andere Frauen ihr Transparent.

Halle/Leipzig/MZ. - Es sind schöne Spätsommertage in diesem September des Jahres 1989. 28 Grad, ein paar Wolken, ein paar Schauer, insgesamt mehr Badewetter als Herbstblätter. Dass etwas zu Ende geht, ist im Straßenbild nirgendwo zu sehen, außer immer montags in Leipzig, wo sich Anfang September nach dem üblichen Friedensgebet in der Nikolaikirche etwa 1.000 Menschen zu einem Demonstrationszug formiert hatten.