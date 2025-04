In den finalen Stunden des Zweiten Weltkrieges ermordet die SS in einer Feldscheune bei Gardelegen mehr als tausend KZ-Häftlinge. Unter den Tätern aber sind auch Opfer.

Gardelegen/MZ. - Als die Männer der 102. Infanterie-Division der US Army am 14. April in Gardelegen einmarschieren, dauert es nicht lange, bis erste schreckliche Gerüchte den Stab des kommandierenden Generals Frank A. Keating erreichen. Soldaten der Kompanie F des 2. Bataillons des 405. Regiments werden an den Ortsrand geschickt, wo sich Unfassbares zugetragen haben soll.