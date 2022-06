Das Ende der „Freunde“: Als die Russen den Osten räumten

Wie spät es war, das zeigten in den Stäben der Nationalen Volksarmee der DDR eigentlich ganz normale Uhren an. Aber welche Stunde geschlagen hatte, das lasen die Generale in den Führungsstellen von einer zweiten Uhr daneben ab. „Die war auf Moskauer Zeit eingestellt“, hat NVA-Stabschef Fritz Streletz nach dem Ende der DDR in einem Gespräch mit der MZ keinen Zweifel gelassen, wer in Ostdeutschland 49 Jahre lang das Sagen hatte.

