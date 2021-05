Wird die ehemalige Grundschule in Plotha wiederbelebt?

Die Stadt Teuchern will das historische Rittergut wieder nutzen. Welche Gründe dafür sprechen und welche Folgen das für den Schulbetrieb in Leißling hätte. Wann die ersten Kinder eingeschult werden.

Das historische Rittergut in Plotha diente vor der Gemeindegebietsreform als Schule. Jetzt soll der Standort wieder in Betrieb genommen werden.

Plotha - Einst drang fröhliches Kinderlachen aus den alten Gemäuern. Doch seit sechs Jahren befindet sich die ehemalige Grundschule in Plotha im Dornröschenschlaf. So lange ist es her, seit hier die letzten Kinder unterrichtet wurden und die Schule im Zuge der Eingemeindung ihren Betrieb eingestellt hatte. Jetzt soll jedoch wieder Leben einkehren in das schmucke, denkmalgeschützte Haus aus dem 15. Jahrhundert. Denn die Stadt Teuchern plant, hier wieder einen Grundschulstandort zu errichten.

Für Schulbetrieb in Plotha braucht Gebäude eine Generalüberholung

„Die Schülerzahlen in der Einheitsgemeinde steigen stetig nach oben“, sagt Teucherns Bürgermeister Marcel Schneider. Bereits jetzt platze die Grundschule in Teuchern aus allen Nähten. Und: Bis 2023 sollen die Schülerzahlen sogar noch steigen von derzeit 218 auf 242. Was für den Standort Plotha spricht: „Wir hätten zugleich das Platzproblem in der dortigen Kindertagesstätte gelöst. Denn die Hortkinder, die dort derzeit betreut werden, könnten in das Schulgebäude ziehen.“ Zudem bieten Turnhalle und Sportplatz vor Ort perfekte Bedingungen für den Schulsport.

Um den Schulbetrieb in Plotha wieder aufnehmen zu können, benötige das historische Guts-Gebäude, dessen Ersterwähnung im Jahr 1472 erfolgte, allerdings eine Generalüberholung vom Erdgeschoss bis zum Dach unter Auflagen des Denkmalschutzes. Die Kosten für die energetische Sanierung schätzt man in Teuchern auf rund sechs Millionen Euro. Finanziert werden sollen diese mit Fördermitteln des Strukturwandels, von denen die Landesregierung dem Burgenlandkreis bis 2024 rund 100 Millionen Euro zur Altstadtsanierung bereitstellt. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Fördermittel für dieses Projekt zu bekommen, welches in der Verwaltung unter dem Namen ,Denk-Mal-Land-Schule’ läuft“, sagt Schneider.

Ab 2024 sollen hier die ersten Kinder aus Prittitz, Plennschütz, Plotha und Gröbitz eingeschult werden

Das ehrgeizige Ziel: Der ländlichen Raum soll mit der moderner Schul-Infrastruktur attraktiv für Familien gemacht werden. Schneiders Vision: „Die künftige Grundschule soll nicht nur digital komplett vernetzt sein. Sondern geplant ist auch eine Großküche, welche die Schul- und Kitaeinrichtungen in der gesamten Einheitsgemeinde versorgen soll und Arbeitsplätze schafft.“ Bei der Lebensmittelbesorgung plane man eine Kooperation mit der Osterland GmbH. Außerdem sieht das Konzept auch den Eigenanbau von Obst und Gemüse in der Parkanlage des Schulgeländes vor.

Ab 2024 sollen hier die ersten Kinder aus Prittitz, Plennschütz, Plotha und Gröbitz eingeschult werden. Momentan werden Kinder aus diesen Dörfern in Leißling unterrichtet. Um die erforderliche Mindestanzahl von 90 Schülern zu erreichen, sollen außerdem die Kinder aus Nessa und Krauschwitz, die derzeit in Teuchern unterrichtet werden, künftig in Plotha zur Schule gehen. „Das betrifft aber nur die Kinder, die ab 2024 eingeschult werden“, so Schneider.

Wenig Begeisterung löst das Vorhaben in Weißenfels aus

Was betroffenen Eltern in Prittitz, Plotha und Gröbitz Freudentränen in die Augen treiben dürfte, stößt andernorts noch auf verhaltene Stimmung. So sei die Stimmungsbild in Krauschwitz laut Ortsbürgermeister Fred Taubert momentan geteilt. „Hier müssen wir die Meinung der betroffenen Eltern erfragen“, gibt er zu bedenken. Ähnlich sieht es Nessas Ortsbürgermeisterin Adelheid Lukas. „Ich persönlich sehe das Projekt positiv“, sagt sie. „Allerdings wird das Elternkuratorium dazu zunächst die betroffenen Eltern informieren.“

Wenig Begeisterung löst das Vorhaben in Weißenfels aus. Hier befürchtet man eine Schwächung des Schulstandorts in Leißling, da die Schüler aus Prittitz, Gröbitz und Plotha dann an der dortigen Grundschule fehlen würden. „Um den Standort zu erhalten, wäre die Stadt darauf angewiesen, dass genug Eltern aus anderen Schulbezirken der Stadt den Wunsch äußern, ihr Kind in Leißling zur Schule schicken zu können“, sagt Katharina Vokoun, Pressesprecherin der Stadt Weißenfels.

„Das Projekt ist uns eine Herzensangelegenheit“

Es bleibe deshalb abzuwarten, wie der Burgenlandkreis den Wunsch der Stadt Teuchern beurteilt und ob der Standort tatsächlich in den Schulentwicklungsplan aufgenommen wird. Vokoun: „Grundsätzlich darf aber die Aufnahme eines neuen Schulstandortes in den Schulentwicklungsplan eigentlich nicht zur Schließung eines anderen Schulstandortes führen.“

Teucherns Bürgermeister Schneider argumentiert, dass Weißenfels insgesamt „über genügend Schüler verfügt, um alle Grundschulen erhalten zu können.“ Darum sei er zuversichtlich gestimmt, auch wenn der Burgenlandkreis die nötige Auslastung der Grundschulen in den angrenzenden Gemeinden erst prüfen muss. „Das Projekt ist uns eine Herzensangelegenheit“, so Schneider. „Mit einer Schuleröffnung auf dem Land schaffen wir das Symbol dafür, dass wir eine echte Einheitsgemeinde sind.“ (mz)