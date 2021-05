Wird Bahnhof Profen zum Ärztehaus?

Profen - In der Gemeine Elsteraue fühlen sich Einwohner und Kommunalpolitiker fern ab jener Fördertöpfe, die Milliarden für den Strukturwandel bereitstellen. Doch dabei liegen vor allem die Orte von Profen bis Bornitz direkt am Rand des Tagebaus. Rein theoretisch müsste also das Kernrevier durch die Entscheidungsgremien auf Bundes-, Landes- und regionaler Ebene finanziell besonders unterstützt werden. Ortsbürgermeister, Gemeinde- und Ortschaftsräte haben bereits im vergangenen Jahr eine Wunschliste mit 30 Projekten erstellt und zur Förderung eingereicht. Doch bis heute ist nichts geschehen.

Jetzt liegen neue Vorschläge aus der Elsteraue auf dem Tisch. Denn bisher habe die Elsteraue von dem Geld nichts bekommen. Dabei sollen doch für den sachsen-anhaltischen Teil des Mitteldeutsche Reviers insgesamt 4,8 Milliarden Euro zur Verfügung stehen. „Es ist nicht zu verstehen, dass wir im Kernrevier noch keinen Cent bekommen haben“, kritisiert Sonntag. Auf der Liste stehen Projekte zum Ausbau der Verkehrs- und Digitalinfrastrukturen. Jetzt hat die Bürgerinitiative (BI) 30×Nein gegen das Kernreviervier konkrete Projekte benannt, die Priorität haben.

Mündliche Zusagen zur Realisierung des Neubaus

Als Erstes ist da der Neubau einer Standortfeuerwehr für den Chemie- und Industriepark in Alttröglitz. Seit Jahren hat die Gemeinde Elsteraue um einen Neubau gekämpft, wurde über das Vorhaben im Gemeinderat heftig diskutiert und verschiedene Fördermittelanträge gestellt. Es gab bereits mündliche Zusagen zur Realisierung des Neubaus. Zuletzt fehlte eine sogenannte Risikobedarfsanalyse, um durch verschiedene Brandschutz- und Gefahrgutanalysen den Bedarf und die Notwendigkeit mit Fakten und Zahlen zu untermauern. Die Gemeinde hat die Analyse im vergangenen Jahr in Auftrag gegeben. Doch mittlerweile soll nach MZ-Informationen die Infra Zeitz der neue Bauherr für die Standortfeuerwehr werden.

Eng damit verbunden ist der zweite Wunsch auf der Prioritätenliste der BI, nämlich die Reparatur des Verkehrswegenetzes im Chemiepark. Denn auf Grund der rückläufigen Steuereinnahmen werde es für die Gemeinde Elsteraue immer schwieriger, die notwendigen Sanierungen an der kommunalen Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren. Doch andererseits werde mit intakten Straßen in Industriegebiet der Standort in Alttröglitz aufgewertet und kann so der Sicherung und auch Erweiterung der vorhandenen Arbeitsplätze in der Industrie und im Gewerbe dienen. So soll die Deckschicht der Straßen saniert werden, bei Bedarf sei auch der grundhafte Ausbau der kommunalen Straßen im Chemiepark notwendig. Denn jener Park werde künftig der größte Wirtschaftsstandort in der Gemeinde Elsteraue und trage auch zur Steigerung der Attraktivität des regional bedeutsamen Standortes für Industrie und Gewerbe bei. Auch eine bessere Bahnanbindung des Güterverkehrs steht auf der Agenda.

„Ich stelle mir ein Jugend- und Seniorenzentrum unter einem Dach vor“

Dritter Wunsch der BI ist die Stärkung der Bahn-Infrastruktur und die Wiederbelebung der Bahnstrecke Leipzig-Zeitz. Denn von drei Haltepunkten innerhalb der Gemeinde Elsteraue ist nur noch der Bahnhof Profen geblieben. So sollen die Haltepunkte Reuden und Bornitz wieder belebt werden, um einen besseren Anschluss an den Großraum Leipzig zu bekommen. Auch besteht die weiterhin die Forderung nach einer S-Bahnverbindung nach Leipzig. Der Bahnhof in Reuen ist im Laufe der Jahre zu einer Ruine verkommen. Das dreistöckige Gebäude soll saniert und zu einem Ärztehaus umgebaut werden. Gespräche dazu habe die BI schon mit dem Medizinischen Versorgungszentrum geführt und man sehe die Möglichkeit, neben einem Allgemeinmediziner auch Fachärzte in dem Gebäude anzusiedeln. Die ehemalige Bahnhofsgaststätte könnte als Apotheke genutzt werden.

Das vierte Projekt ist wirklich noch eine Utopie. Sonntag denkt dabei an ein Begegnungszentrum für alle Bürger der Elsteraue und Vereine. „Ich stelle mir ein Jugend- und Seniorenzentrum unter einem Dach vor, ein gegenseitiges Nehmen und Geben“, sagt Sonntag. Denn weder für die Jugend noch für Senioren gibt es derzeit ausreichende Angebote in der Elsteraue. Einen Standort oder detaillierte Pläne für dieses Zentrum gebe es noch nicht.

Um all das zu forcieren, wurde im vergangenen Jahr die Bürgerinitiative gegründet, deren Sprecher Carsten Sonntag ist. Auch er wohnt mit seiner Familie in Profen nicht weit entfernt vom Tagebau und engagiert sich im Gemeinderat. „Unsere Initiative ist komplett parteilos, vereint alle Ortsbürgermeister der Elsteraue und mehrere engagierte Bürger“, erklärt Sonntag. (mz)