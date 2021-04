Winzervereinigung Freyburg hätte Landesweingut gern als Mitglied

Bad Kösen - Der Geschäftsführer des Landesweingutes Kloster Pforta geht, der geplante Neubau hängt weiter in der Luft. In dieser unsicheren Situation macht die Winzervereinigung Freyburg-Unstrut dem Nachbarn nun ein ungewöhnliches Angebot: „Wir würden es begrüßen, wenn das Landesweingut neues Mitglied unserer Genossenschaft wird“, sagt Andreas Silbersack, Aufsichtsratschef der Winzervereinigung.

Die Landgesellschaft Sachsen-Anhalt als Eigentümerin des Landesweingutes könnte weiter Eigner der Flächen bleiben, auch die Marke „Kloster Pforta“ würde fortbestehen, führt Silbersack aus. Die Winzervereinigung würde die Produktion, die Lagerung und den Vertrieb des Weines übernehmen. Silbersack bezeichnet seinen Vorschlag als „goldenen Schlüssel“. Der geplante, neue Produktionsbetrieb des Landesweingutes für zwölf Millionen Euro wäre nicht nötig, auch die Besetzung des Geschäftsführerpostens müsste nicht vorgenommen werden.

Betrieb in Turbulenzen

Die vergangenen Jahre des Landesweingutes lassen sich mit dem Titel überschreiben: Pleiten, Pech und Pannen. Nachdem der Landwirt Fritz Schumann das Weingut von 2014 bis 2018 betriebswirtschaftlich auf Vordermann gebracht hatte, übernahm Björn Probst die Geschäftsführung. Er sollte noch zusammen mit Schumann das Weingut an einem neuen Standort errichten. Nach jahrelanger Suche stand der traditionsreiche Standort Schulpforte fest. Doch kurz vor Baustart wurde das Projekt wegen eines unsicheren Bau-Untergrundes aufgegeben.

Mitte 2019 reichte Probst seine Kündigung ein. Anfang 2020 wurde Bastian Remkes als neuer Geschäftsführer eingesetzt, der den Neubau am bisherigen Standort vorantreiben sollte, doch eine Entscheidung dazu ist noch immer nicht gefallen. Vor einer Woche wurde nun bekannt, dass auch Remkes nach eineinhalb Jahren wieder gehen will (die MZ berichtete). All diese Turbulenzen fallen in die drei Dürrejahre 2018 bis 2020, in denen die Erträge einbrachen und sich die ohnehin angespannte wirtschaftliche Situation des Landesweingutes wohl weiter verschärft haben dürfte.

Für Silbersack wäre die Mitgliedschaft des Landesweingutes in der Winzervereinigung auch „ein Befreiungsschlag“. Nach seinen Worten würde die Genossenschaft einen vorbildlichen Vertrieb besitzen. „Bei uns bleibt kein Tropfen im Keller“, sagt der Aufsichtsratschef.

Andreas Silbersack

Doch genau dies ist aktuell auch das Problem der Winzervereinigung als größtem Anbaubetrieb an Saale und Unstrut. In guten Jahren erzeugten die Genossen drei Millionen Liter im Jahr, im vergangenen Jahr waren es vor allem wegen Frühjahrsfrostes nur 1,5 Millionen. Die Tanks im Weinkeller sind teilweise leer, einige Kunden können daher nicht bedient werden. Die Weinmenge des Landesweingutes mit 400.000 Litern im Jahr könnte die Winzervereinigung daher gut gebrauchen. Laut Aufsichtsratschef Silbersack könnten dessen Mitarbeiter auch in der Winzervereinigung arbeiten.

Silbersack ist auch wirtschaftspolitischer Sprecher der FDP in Sachsen-Anhalt. Das Aufgehen eines landeseigenen Betriebes in einer Genossenschaft sieht er positiv. Ihn stört auch nicht, dass der größte Weinbaubetrieb in der Region mit etwa 400 Hektar Rebfläche mit der Nummer zwei, das Landesweingut verfügt über 50?Hektar, faktisch zusammengeht und damit noch beherrschender im Anbaugebiet wird.

Bald Entscheidung zu Neubau

Der Aufsichtsratschef des Landesweingutes, Sachsen-Anhalts Staatsminister Rainer Robra (CDU), ist von dem Vorstoß allerdings wenig begeistert. Auf MZ-Anfrage teilte er mit: „Aufgrund seiner in das Mittelalter zurückreichenden Weinbaugeschichte zählt das Landesweingut zu den wichtigsten Traditionsweingütern in Deutschland und ist ein wesentlicher Baustein des landeskulturellen Inventars in Mitteldeutschland und zugleich ein Bekenntnis des Landes zu seiner bedeutenden Weinbauregion, die zugleich vom Strukturwandel stark geprägt ist.“ Vor diesem Hintergrund besteht nach Angaben von Robra „seitens des Landes ein herausragendes Interesse an der Fortführung als eigenständiges Weingut“. Dazu zählt für ihn auch „eine eigene Weinproduktion inklusive der Abfüllung, Lagerung und Vermarktung“.

Die Planung des Neubaus am Standort Saalhäuser ist laut Robra unter anderem wegen Natur- und Denkmalschutzaspekten aufwendig. Doch er hoffe, „dass es bald zu einer wirklich abschließenden Entscheidung kommen kann und somit die Weichen für eine weinbaulich und touristisch hochwertige Modernisierung des Landesweingutes mit überregionaler Ausstrahlung gestellt werden“. (mz/Steffen Höhne)