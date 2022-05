Wie Schüler an der Haynsburg Fledermäuse entdecken können

Frank Jacob und Rainer Helms sind auf dem Fledermauspfad in und an der Haynsburg unterwegs.

Haynsburg/MZ - Seit neustem führt DiDi, die kleine Fledermaus, durch den „Naturerlebnisraum Fledermaus“ auf der Haynsburg. So zumindest steht es auf einer Schautafel an einem der vier Punkte dieses Naturlehrpfades. Der beinhaltet drei unterschiedlich gestaltete Quartiere für die Tiere, die es in fast 30 verschiedenen Arten im Burgenlandkreis gibt, sowie eine offene Werkstatt.