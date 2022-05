Wie eine Logistikfirma mit den Bewohnern von Schleinitz ein Lärmproblem löst

Auch an den Wochenenden befahren Lkw das Gelände der Firma Offergeld in Schleinitz und parken dort mit laufenden Kühlaggregaten. Doch das Lärmproblem mit den Anwohnern konnte jetzt unkompliziert gelöst werden.

Schleinitz/MZ - Es ist gerade einen guten Monat her, da ärgerte sich die Schleinitzerin Dagmar Otto-Risch noch ganz fürchterlich über ein Dauerbrummen, das sie und ihre Nachbarn vor allem an den Wochenenden nervte. „Bei uns ist es ja schon laut durch die Autobahn, aber bei diesem Dauerbrummen hatte man irgendwann das Gefühl, die Nerven zu verlieren“, so Schleinitzerin. Als es an einem Wochenende mal wieder ganz schlimm war, setzte sie sich sogar ins Auto, um das angrenzende Gewerbegebiet abzufahren und der Ursache des Lärms auf den Grund zu gehen.